Oficialismo critica al opositor por incitar a protesta popular con velas

Photo : YONHAP News

El partido opositor The Minjoo anunció que convocará una protesta de grandes dimensiones en noviembre, ante la decisión de no procesar a Kim Keon Hee, esposa del presidente.Al respecto Chu Kyung Ho, líder parlamentario del oficialista Poder del Pueblo, señaló que a medida que se acerca el veredicto de primera instancia para el líder opositor Lee Jae Myung el 1 de noviembre, aumenta el nivel de incitar a un impeachment del presidente, acusando a la izquierda de buscar una segunda incitación popular con velas.Por otra parte, la oposición criticó duramente el resultado del encuentro entre el presidente y el líder oficialista celebrado el lunes 21.Park Chan Dae, líder parlamentario del partido The Minjoo, aludió a un comentario de Han previo a la reunión, cuando dijo que "de seguir así todos moriremos", enfatizando que Han debe aceptar la investigación especial sobre la esposa del presidente.