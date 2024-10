EEUU hará su propia valoración posible envío de soldados norcoreanos a Ucrania

Photo : YONHAP News

Estados Unidos no ha confirmado oficialmente el análisis de la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, afirmando que Corea del Norte piensa envíar tropas a Ucrania para apoyar a Rusia. No obstante, enfatizó que esto no supone una discordancia en la cooperación entre Corea del Sur y Estados Unidos.Según expresó el martes 22 Vedant Patel, segundo portavoz del Departamento de Estado, en rueda de prensa, Estados Unidos debe realizar sus propios procesos y comprobaciones antes de hace un anuncio público sobre un tema político concreto.Detalló que ello no indica que no confíe en la información surcoreana, sino que Estados Unidos solo confirma datos oficialmente tras completar su propio proceso de recopilación y valoración de información.Actualmente, Estados Unidos está investigando si los rumores sobre el despliegue de tropas norcoreanas en la Guerra en Ucrania son ciertos.