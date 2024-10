Putin no desmiente envío de tropas norcoreanas a Ucrania

Photo : KBS News

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha desmentido las noticias sobre el envío de soldados norcoreanos para apoyar a las fuerzas rusas, enfatizando que las acciones de Corea del Norte respecto a Rusia no es cuestión de terceros países.Según informaron TASS, AFP y otras agencias, el presidente Putin expresó el jueves 24 en rueda de prensa que las imágenes satelitales son fiables y que si las fotos existen, es por algo, siendo la primera vez que Putin alude al envío de tropas norcoreanas.Añadió que la Duma aprobó ese mismo día el tratado de asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte, que incluye disposiciones sobre asistencia militar mutua.Al ser preguntado sobre si el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia implica una escalada militar, Putin refutó el tema tajantemente, afirmando que no ha sido Rusia quien ha agudizado la situación en Ucrania.