EEUU estima que Rusia desplegará a los soldados norcoreanos los próximos días

Photo : YONHAP News

Antony Blinken estimó que unos 8.000 soldados norcoreanos serán desplegados en la región rusa de Kursk para entrar en combate los "próximos días".Así lo expresó el secretario de Estado estadounidense en rueda de prensa el 31 de octubre tras la reunión 2+2 de Exteriores y Defensa celebrada en el Departamento de Estado en Washington junto con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae Yul, y el ministro de Defensa surcoreano, Kim Yong Hyun.Blinken añadió que por el momento no han detectado tropas norcoreanas combatiendo contra fuerzas ucranianas, pero calculan que serán llevados al frente los próximos días. También señaló que Rusia ha venido entrenando a soldados norcoreanos en artillería, vehículos aéreos no tripulados y operaciones básicas de infantería, lo que indica que Moscú tiene la intención de destinar efectivos norcoreanos a operaciones de primera línea.Asimismo, enfatizó que uno de los motivos por los que Rusia está recurriendo a implicar tropas norcoreanas es una clara señal de debilidad.En tanto el secretario de Defensa, Lloyd Austin también advirtió de la posible entrada en combate de tropas norcoreanas. Añadió que el uso por parte de Rusia de mercenarios norcoreanos refleja que el poder de Moscú se ha debilitado, y advirtió que una vez sean desplegados en el campo de batalla, los norcoreanos se convertirán en objetivos militares legítimos. También analizó que el ejército ucraniano será capaz de mantener la línea del frente aún con la participación de tropas norcoreanas.Por otro lado, los representantes de Corea del Sur reafirmaron que tanto los funcionarios surcoreanos como los estadounidenses aludieron al objetivo compartido de desnuclearizar la península coreana, ante las dudas sobre la ausencia de una referencia expresa a dicho objetivo en el comunicado conjunto sobre la reunión anual de defensa de los aliados que tuvo lugar el miércoles 30.Cho Tae Yul dijo en sus palabras de apertura que Seúl y Washington reafirmaron el objetivo de la desnuclearización total de Corea del Norte.En cuanto a los programas de armas de destrucción masiva del Norte, Cho subrayó que Seúl y Washington acordaron "esforzarse activamente" por garantizar que las armas nucleares y los misiles de Pyongyang se conviertan en una carga, en vez de en activos estratégicos. También remarcó que ambos gobiernos acordaron celebrar periódicamente la reunión 2+2 de cancilleres y jefes de defensa para expandir y profundizar la alianza.Al ser preguntado sobre el papel de China respecto a las actividades de Corea del Norte, el ministro de Defensa surcoreano anticipó que, aunque Beijing ha estado en modo de observación, podría cumplir algún tipo de rol si la situación afectara a sus intereses.Con respecto al tema de cuándo incorporarán un escenario de ataque nuclear de Corea del Norte en los ejercicios militares combinados entre Corea del Sur y Estados Unidos, Kim estimó que adoptarán esa medida lo antes posible.En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad del apoyo tecnológico de Rusia para la última prueba del misil balístico intercontinental de Corea del Norte, tanto Kim y Austin respondieron no haber detectado tales indicios.