KBS emitirá una serie adaptada de Miss Granny

Photo : YONHAP News

La película ‘Miss Granny' (수상한 그녀 o Sospechosa ella), dirigida por Hwang Dong Hyuk, ha sido adaptada como una serie dramática que KBS estrenará en diciembre.Según anunció el martes 5 la emisora, la versión dramática de la producción homónima se emitirá los miércoles y jueves.Miss Granny, o Sospechosa ella, fue estrenada en 2014 y atrajo a 8,6 millones de espectadores a los cines nacionales. La protagonista Oh Mal Soon, de 74 años, de pronto se transforma en Oh Doo Ri, de 20 años, y tiene la oportunidad de vivir una segunda juventud.La adaptación televisiva corrió a cargo de Park Yong Soon, famoso por populares dramas como Se busca y Madre secreta, mientras que la readaptación del guion contó con Heo Seung Min, conocido por obras como Romance arriesgado.