NYT alude a cifra considerable de norcoreanos muertos en combate en Ucrania

Photo : YONHAP News

El diario The New York Times informó el martes 5 (hora local) que un número considerable de los soldados norcoreanos enviados a Rusia han muerto en combate contra las fuerzas ucranianas.El rotativo divulgó este dato citando a un alto cargo del Gobierno estadounidense, pero no confirmó con exactitud cuándo se produjeron esos enfrentamientos armados entre las tropas de Corea del Norte y de Ucrania. El reportaje llama la atención pues fue publicado después de que Kiev alegara que sus tropas y las de Pyongyang entraron en combate.Según Ucrania, los soldados norcoreanos luchan con la Brigada 810 de Infantería Naval Separada de Rusia divididos en dos grupos: una unidad de ataque y otra de refuerzo.Por el momento Washington no ha confirmado oficialmente que las tropas de Corea del Norte hayan entrado en combate en la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque sí su incorporación a primera línea del frente ruso.