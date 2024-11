Pentágono no detecta nuevos refuerzos norcoreanos en Rusia

Photo : YONHAP News

El Departamento de Defensa de Estados Unidos está investigando las recientes declaraciones de Ucrania sobre posibles enfrentamientos entre sus fuerzas y los soldados norcoreanos desplegados en Rusia.Durante una rueda de prensa ofrecida el día 7, Sabrina Singh, portavoz adjunta del Pentágono, indicó que no podía confirmar esas afirmaciones, aunque reconoció la posibilidad de que las tropas norcoreanas en la región de Kursk participen en actividades militares.Según estimaciones estadounidenses, actualmente en territorio ruso hay entre 10 mil y 11 mil soldados norcoreanos. Aunque no han detectado envíos adicionales de tropas, no se descarta que movilicen más efectivos durante en los próximos meses.En cuanto a la respuesta anticipada, el Pentágono aseguró que las fuerzas ucranianas mantienen operaciones defensivas en Kursk mientras vigilan la situación. También advirtió que cualquier participación activa de soldados norcoreanos en el conflicto los convertiría en objetivo de ataque legítimo.