Exvicecanciller de EEUU anticipa posible reanudación del diálogo Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

Stephen Biegun, exsubsecretario de Estado estadounidense que ejerció como delegado especial para asuntos norcoreanos en 2018, prevé que el diálogo entre Pyongyang y Washington podría reanudarse cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca.Biegun hizo este pronóstico el martes 12 durante una actividad organizada por Korea Society en Nueva York, al afirmar que Corea del Norte será un tema de peso para la entrante administración de Trump. No obstante, aclaró que tampoco será una de sus máximas prioridades, por mucho que Trump aludiera a Kim Jong Un en campaña electoral.En cuanto al envío de tropas norcoreanas a Rusia, el ex vicecanciller de Estados Unidos comentó que tiene muchas implicaciones no solo para Pyongyang, sino también para Washington y sus intereses, y por tanto próximamente podría figurar entre los temas más acuciantes para su país.