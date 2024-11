El juez rechaza retransmitir la sentencia sobre Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

El Tribunal del Distrito Central de Seúl anunció el miércoles 13 que no retransmitirá la resolución de sentencia sobre el líder del opositor The Minjoo, Lee Jae Myung, actualmente juzgado por incumplir la ley electoral.El magistrado a cargo, Han Sung Jin, justificó su decisión en los problemas que generaría permitir la grabación o retransmisión en directo del fallo, tanto para evitar confusiones derivadas de problemas técnicos, como por posibles disturbios o situaciones de desorden en la corte.Desde que en 2017 el Tribunal Supremo reformó el reglamento de las salas de juicio, la ley permite Retransmitir el fallo de sentencias en primera y segunda instancia. Desde entonces la población surcoreana ha podido seguir en directo diversas sentencias de gran relevancia para la historia reciente de Corea, como la emitida contra la expresidenta Park Geun Hye en abril de 2018, once meses después de ser destituida.Por su parte, la sentencia sobre Lee Jae Myung generó un fuerte debate entre el oficialismo, que urgía a retransmitirla en vivo considerando la importancia de los hechos, y la oposición, que alegaba que el único propósito de esa petición era humillar públicamente al líder de The Minjoo.