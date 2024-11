Pyongyang no dialogará con EEUU si recibe ayuda de Rusia, según exdiplomático norcoreano

Photo : YONHAP News

Tae Yong Ho, exdiplomático norcoreano radicado en Corea del Sur tras desertar en 2016, afirma que Pyongyang no dialogará con Washington si recibe ayuda de Moscú a cambio de luchar en la guerra contra Ucrania.Así lo expresó el martes 12 en un pódcast del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) emitido desde Washington D.C., al afirmar que si Moscú está dando dinero a Kim Jong Un por las tropas enviadas a Rusia, el régimen norcoreano no sentirá la necesidad de reanudar el diálogo ni con Estados Unidos ni con China.Agregó que el líder de Corea del Norte podría intentar restaurar y normalizar sus relaciones con China u otros países una vez termine la guerra de Ucrania, aunque el panorama actual permite entrever que al menos por ahora se centrará en sus relaciones con Rusia.Detalló que por el momento Pyongyang no ha avisado a la población sobre el envío de tropas a Rusia, pero cuando el número de muertos o heridos vaya en aumento, no podrá esconderlo por más tiempo y la noticia devastará a muchas familias, que no aceptarán que sus hijos mueran luchando en Rusia para defender a un país extranjero.