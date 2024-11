Kim Jong Un urge a producir drones suicidas en masa

Photo : YONHAP News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la capacidad militar del país durante una prueba con drones suicidas, donde enfatizó la necesidad de producirlos en masa.Según informó el diario estatal Rodong Sinmun, Kim supervisó in situ el jueves 14 unas pruebas con drones suicidas desarrollados por un instituto afiliado al Complejo de Tecnología Aérea No Tripulada y entidades vinculadas.Las imágenes publicadas muestran drones de diseño similar al modelo ruso "Lancet" despegando y atacando objetivos simulados. El periódico destaca que dichos drones, concebidos para llevar a cabo ataques precisos contra objetivos enemigos en operaciones terrestres y marítimas, demostraron su eficacia al seguir las rutas tácticas preestablecidas y alcanzar con exactitud los blancos asignados.El líder norcoreano mostró satisfacción con los avances tecnológicos alcanzados y subrayó la importancia de establecer ágilmente un sistema de producción en serie para comenzar a producir masivamente esos drones.Al respecto Kim In Ae, portavoz adjunta del Ministerio de Reunificación surcoreano, declaró en rueda de prensa el viernes 15 que los drones norcoreanos forman parte de las tareas estratégicas presentadas en el 8º Congreso del Partido de los Trabajadores en 2021, y reiteró que el Gobierno, en colaboración con las agencias pertinentes sigue cerca el proceso de producción de armas de Corea del Norte.