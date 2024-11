Lee Jae Myung podría perder su escaño tras condena judicial

Photo : YONHAP News

El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó el viernes 15 a Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, a un año de prisión con una suspensión de dos años por incumplir la Ley de Elecciones Públicas. Si el Tribunal Supremo confirma el fallo, Lee perdería su escaño parlamentario y no podría postularse a la presidencia.Según las leyes surcoreanas, toda condena que implique una multa superior a 1 millón de wones deviene en la pérdida del escaño parlamentario, y una inhabilitación para postularse a cargos públicos durante cinco años.En cuanto a la sentencia, el tribunal explicó que divulgar información falsa en campaña electoral puede distorsionar y dañar la voluntad de los votantes, enfatizando que las declaraciones de Lee en medios de comunicación masiva tuvieron un amplio alcance y un gran impacto.Los cargos contra Lee se remontan a 2021 cuando, como candidato presidencial de The Minjoo, el principal partido opositor, fue acusado de hacer falsas declaraciones sobre Kim Moon Ki, exdirector de desarrollo de la Corporación de Desarrollo Urbano de Seongnam, y sobre presuntas irregularidades al recalificar el uso del suelo propiedad del Instituto de Investigación de Alimentos de Corea en Baekhyeon-dong, Seongnam.Dichas acusaciones llevaron a su enjuiciamiento en septiembre de 2022 por incumplir la Ley de Elecciones Públicas.