Corea amplía licencia parental hasta un año y medio

Photo : YONHAP News

A partir del 23 de febrero de 2025 el permiso parental se extenderá de un año a un año y medio para las parejas donde ambos cónyuges ya hayan disfrutado de más de tres meses de baja por cuidado de hijos. No obstante, dicha condición no opera para los hogares monoparentales o padres de hijos con discapacidad severa, que podrán solicitar hasta seis meses más de duración.Además, la baja por maternidad o paternidad, que actualmente es de noventa días, pasará a cien el próximo año si el recién nacido es hospitalizado por parto prematuro, concretamente si el bebé llega antes de la semana 37 de embarazo o nace con un peso inferior a 2,5 kilogramos, y ha de ser hospitalizado en las 24 horas tras el nacimiento.En tanto, las mujeres con embarazos de alto riesgo podrán solicitar una reducción de jornada durante todo el periodo de gestación, y no solo de forma limitada - antes de la semana 12 o después de la semana 36- como otras embarazadas. El Ministerio de Salud y Bienestar considera embarazo de alto riesgo diecinueve condiciones de las mujeres en gestación, como embarazo múltiple, diabetes o hemorragia.Los cambios entrarán en vigor en línea con la reforma aprobada el pasado mes de septiembre por la Asamblea Nacional, referente a las tres principales leyes sobre prestaciones por crianza de hijos: la Ley de Igualdad de Género en el Trabajo, la Ley de Seguro de Empleo y la Ley de Estándares Laborales.