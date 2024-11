El juez deniega retransmitir el fallo del juicio de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Un tribunal de Seúl decidió no autorizar la retransmisión en directo del primer juicio por instigar a cometer falso testimonio del líder de The Minjoo, Lee Jae Myung.Tras revisar las cuestiones legales, el jueves 21 el Tribunal del Distrito Central de Seúl anunció la decisión.Previamente, el oficialista Poder del Pueblo solicitó autorizar la cobertura de la audiencia en directo, alegando que era un tema de interés público.Según contempla la ley, el magistrado que preside el tribunal puede autorizar dicha retransmisión, incluso sin el consentimiento del encausado, si determina su interés público. No osbtante, se cree que decidió no hacerlo para evitar confusiones innecesarias y mantener el orden en la sala.Asimismo, también rechazó una solicitud similar del partido gobernante para retrasmitir en vivo el juicio de Lee el pasado día 15.