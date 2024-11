Gobierno contraprograma ceremonia por víctimas de mina Sado tras boicotear evento de Japón

Photo : YONHAP News

Tras boicotear el evento organizado por Japón, el Gobierno de Corea del Sur celebró su propia ceremonia el domingo 25 para honrar a los coreanos que realizaron trabajos forzados en un antiguo complejo minero japonés.Nueve familiares y parientes de las víctimas y funcionarios del Ministerio de Exteriores, incluido el embajador de Corea del Sur en Japón, Park Cheol Hee, asistieron al evento, que se llevó a cabo en un lugar que solía servir de alojamiento para trabajadores forzados coreanos, cerca de las minas de oro y plata de Sado, en la isla de Sado.El evento consistió en la lectura de un panegírico, un homenaje silencioso y una ofrenda floral en memoria de los coreanos que fueron sometidos a explotación laboral en dicha mina.Al anunciar la decisión de no participar en la ceremonia organizada por Japón, apenas un día antes del evento, Seúl alegó como argumento que Tokio decidió enviar al evento a la viceministra parlamentaria, quien suele visitar el Santuario Yasukuni para honrar a criminales tipo A de la Segunda Guerra Mundial, como representante del Gobierno japonés.Así, la primera ceremonia conmemorativa para las víctimas, que Tokio prometió celebrar en la isla de Sado anualmente a fin de obtener el beneplácito de Seúl para incluir la mina Sado como Patrimonio Cultural Mundia de la UNESCO el pasado mes de julio, se celebró a medias.De hecho, en el discurso conmemorativo emitido durante el evento del día 24, Akiko Ikuina, viceministra parlamentaria, no aludió a la movilización forzada de trabajadores al hablar sobre los coreanos.El domingo 24, el Ministerio de Exteriores surcoreano explicó que la celebración de una ceremonia aparte refleja la firme determinación de Seúl de no comprometerse con Japón en cuestinones históricas.Añadió que, en base a dicho principio, el gobierno continuará esforzándonos por avanzar en las relaciones bilaterales en pro de los intereses tanto de Corea del Sur como de Japón.