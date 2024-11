Reino Unido alude a posible ataque informático de Rusia contra Corea del Sur

Photo : YONHAP News

Tras reportar al menos nueve ataques cibernéticos contra países integrantes de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a cargo de hackers vinculados a Rusia, un alto cargo británico, Pat McFadden, ministro sin cartera de Relaciones Intergubernamentales y número dos del gabinete de Reino Unido, mencionó que Corea del Sur también pudo haber sido objeto de dichos ataques.Sus comentarios sobre hackers no oficialmente vinculados con el Kremlin aparecen en el discurso que ofrecerá en el encuentro sobre ciberseguridad a celebrarse en Londres el lunes 25 (hora local), cuyo contenido reveló parcialmente al diario The Guardian.Según dicho medio, en su discurso McFadden advierte de los ciberataques cada vez más frecuentes con finalidad política o social de hackers conectados a Moscú, al detallar que el Gobierno ruso está detrás de al menos nueve ciberataques contra países de la OTAN, algunos contra importantes infraestructuras nacionales.También alude a Corea del Sur, recordando que recientemente fue objeto de hackeo por activistas vinculados a Rusia. Aunque no entró en detalles, se estima que pudo referirse al ataque DDos o denegación de servicio distribuido de comienzos de mes contra varios sistemas de entidades de la administración de Seúl.El ministro británico afirma que, si bien los hackers no reciben órdenes directas del Kremlin, gozan de cierta impunidad siempre que sus actividades no perjudiquen al presidente ruso Vladimir Putin.