Líder opositor es declarado inocente de instigar perjurio en primera instancia

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal partido de la oposición The Minjoo, fue declarado inocente en primera instancia por instigar a cometer perjurio.El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió su dictamen el lunes 25, donde considera que las pruebas presentadas por la Fiscalía son insuficientes para demostrar que Lee mediara con específica intención concreta de inducir u obligar a otra persona a emitir falso testimonio.El líder opositor fue imputado por instigar a Kim Jin Sung, un exfuncionario de la alcaldía de Seongnam, a cometer falso testimonio en el juicio abierto en su contra por incumplir la ley electoral en febrero de 2019.El tribunal destaca que, cuando ambos hablaron por teléfono, la corte aún no había concretado la comparecencia de Kim como testigo, ni mucho menos se sabía cuál sería su testminio. Por tanto, no es posible concluir que actuara con intención de instigarle a falsear sus declaraciones.