Corea del Sur no asistió a ceremonia en mina de Sado por desacuerdos históricos con Japón

El Ministerio de Exteriores explicó el lunes 25 que la decisión de no participar en la ceremonia conmemorativa organizada por Japón en la mina de Sado obedeció a que el contenido del discurso y otros aspectos del evento no cumplían con los pactos alcanzados previamente durante la inscripción de la mina como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el pasado mes de julio.Según la cartera, el no asistir a la ceremonia japonesa y la organización de un acto conmemorativo propio reflejan la firme postura del Gobierno surcoreano de no ceder en asuntos vinculados a la historia compartida con Japón.El pasado mes de julio, Japón se comprometió a realizar ceremonias conmemorativas en homenaje a las víctimas de explotación laboral en la mina de Sado durante la ocupación japonesa, incluyendo expresamente la mención a los coreanos sometidos a trabajos forzosos en dicho lugar, para que Corea del Sur no se opusiera a incluir la mina en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pese a todo, observar que la ceremonia no cumplía con lo pactado llevó a Seúl a no participar en el evento japonés.