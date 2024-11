Pleno aprueba controvertidas reformas promovidas por oposición

Photo : YONHAP News

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el jueves 28, por 179 votos a favor y 102 en contra, una enmienda al reglamento que regula la designación de fiscales especiales permanentes.La reforma establece que, en investigaciones que impliquen al presidente o familiares, los dos puestos tradicionalmente designados por el partido oficialista en el comité de selección de siete integrante, se redistribuirán entre partidos minoritarios de la oposición.Durante el debate los partidos mostraron posiciones encontradas. El principal opositor The Minjoo consideró fundamental que los fiscales especiales sean recomendados por personas ajenas al entorno presidencial, en línea con los principios constitucionales y las expectativas de los ciudadanos. En contraposición, el oficialista Poder del Pueblo criticó la reforma, que tildó de maniobra para crear una "fiscalía paralela" al servicio de The Minjoo.Asimismo, el pleno aprobó otras iniciativas controvertidas, como la derogación de la cláusula de automatización del presupuesto, que permitía someter al pleno el proyecto gubernamental de forma automática si el Parlamento no cumplía con los plazos previstos de revisión presupuestaria, o una enmienda a la Ley de Granos que obliga al gobierno a comprar el excedente de producción de arroz ante una relevante caída de precios.El gobierno y el partido oficialista mostraron preocupación por el impacto negativo que esas medidas puedan tener en la economía y en la gestión del exceso de oferta de arroz, y recomendaron al presidente ejercer su derecho de veto y solicitar una nueva deliberación parlamentaria.