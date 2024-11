The Minjoo impulsa mociones de destitución contra fiscales y jefe de Auditoría y Supervisión

Photo : YONHAP News

The Minjoo, el principal partido opositor, se prepara para presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional una moción para destituir a tres fiscales, incluido el jefe de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl.También busca remover a Choi Jae Hae, responsable de la Oficina de Auditoría y Supervisión, quien expresó su pesar alegando que dicha medida responde a motivos políticos que, según él, socavan los principios básicos del orden constitucional.En cuanto a las críticas de la oposición sobre la supuesta falta de investigación en la auditoría sobre el traslado de la residencia presidencial y la posible implicación de la primera dama, Kim Keon Hee, Choi afirmó que durante las pesquisas se esforzaron al máximo, pero no hallaron pruebas que confirmaran dicha relación.Por su parte, Choo Kyung Ho, líder del grupo parlamentario del oficialista Poder del Pueblo, detalló que sería la décima propuesta de destitución de la actual legislatura, y tildó las acciones de la oposición como "desmedidas e irracionales".Además, los fiscales del Distrito Central de Seúl emitieron una declaración conjunta en contra del principal partido opositor.En respuesta, The Minjoo criticó duramente la postura de los fiscales, acusándolos de incumplir el deber de neutralidad política y calificando su posición como inconstitucional y contraria a la ley. Por último, advirtió que no tolerará dicha conducta y que adoptará las medidas correspondientes.