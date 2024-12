Internacional Moscú invita al Ejército norcoreano a conmemorar el Día de la Victoria 2025

Moscú ha invitado al Ejército de Corea del Norte a la celebración del Día de la Victoria de 2025, fecha en la que Rusia conmemora la victoria lograda en mayo de 1945 por la entonces Unión Soviética sobre la Alemania nazi.



La invitación fue extendida al líder norcoreano Kim Jong Un por el ministro de Defensa ruso Andréi Beloúsov durante su visita a Pyongyang, a quien solicitó enviar un destacamento al desfile del 80º Día de la Victoria, que tendrá lugar el 9 de mayo de 2025 en la plaza Roja de Moscú.



Se estima que si el Ejército de Corea del Norte acepta participar en dicho evento enviando una unidad militar, el propio Kim Jong Un podría viajar a Rusia junto con la tropas, aunque no se descarta que prefiera ir en otra ocasión, pues al ser una ceremonia de gran envergadura no tendría la misma disponibilidad para reunirse a solas con Vladimir Putin.



Pese a todo, se cree que si Kim Jong Un no viaja a Moscú para el Día de la Victoria, lo hará antes o después de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, prevista para el mes de enero, o bien en febrero al cumplirse tres años del inicio de la operación militar especial de Rusia contra Ucrania.