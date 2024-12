The Minjoo exige la renuncia inmediata del presidente

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor, The Minjoo urgió la renuncia inmediata del presidente Yoon Suk Yeol.En la madrugada del miércoles 4 el partido advirtió que, si el presidente no dimite por su cuenta, iniciará el proceso de destitución.Tas una reunión urgente del partido emitió una resolución afirmando que el acto de decretar la ley marcial por parte del presidente Yoon es un claro atentado contra la Constitución, enfatizando que no se cumplían ninguno de los requisitos necesarios para declararla.Remarcó que la declaración de ley marcial es nula de pleno derecho y supone un grave constitucional que calificó de acto de insurrección grave y de irrefutable motivo para su destitución.Así, afirmó que si Yoon no renuncia de inmediato, iniciará sin demora su proceso de destitución.