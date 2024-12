The Minjoo propone votar moción de censura el día 7

Photo : YONHAP News

La oposición elevó al pleno parlamentario la moción de censura contra el presidente Yoon Suk Yeol en la madrugada del jueves 5, avalada por la firma de 191 legisladores, entre los que no figura ningún diputado del oficialista Poder del Pueblo.Respecto a la moción, acusaron al mandatario de contravenir la Constitución y comprometer las leyes sobre soberanía popular y separación de poderes al decretar la ley marcial.La ley estipula que la destitución presidencial debe ser votada entre 24 y 72 horas después de ser presentada ante el pleno, y por tanto The Minjoo, que ostenta la mayoría parlamentaria, propuso llevar a cabo la votación a las 7:00 de la tarde del sábado 7 de diciembre.También avanzaron que aprovecharán la ocasión para votar la activación de una investigación a cargo de un fiscal independiente, a fin de esclarecer las sospechas que salpican a la esposa del presidente, la primera dama Kim Keon Hee.Ratificar la moción de censura requiere el voto a favor de 2/3 de los 300 legisladores que componen la cámara. Por tanto, al tener ya asegurados 192 votos a favor - de 191 escaños opositores más el presidente de la Asamblea Nacional-, su aprobación requeriría al menos ocho votos más de representantes del partido oficialista.Para evitar sorpresas, el oficialista Poder del Pueblo decidió rechazar la moción de censura internamente, aunque aclaró que no busca defender al mandatario, quien declaró la ley marcial yendo contra la Constitución, sino evitar una mayor confusión en el país.