Photo : YONHAP News

El Comité de Defensa Nacional organizó el jueves 5 una audiencia extraordinaria sobre el decreto y posterior levantamiento de la ley marcial, donde comparecieron el jefe de Estado Mayor de las fuerzas terrestres y el viceministro de Defensa, que actualmente ejerce como titular interino de la cartera.Durante la sesión ambos declararon que fue el ministro saliente, Kim Yong Hyun, quien ordenó tanto movilizar el Ejército hacia la Asamblea Nacional, como su retirada. El exministro Kim no acudió a la audiencia pues su remoción fue aprobada a primera hora del mismo día.El viceministro de Defensa, Kim Seon Ho, dijo sentirse mortificado y también responsable por los recientes acontecimientos, aunque desde un principio desaprobó la idea de movilizar las fuerzas militares.Por su parte Park An Su, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, reconoció que no estuvo al tanto de la organización del operativo para bloquear el acceso a la Asamblea Nacional e irrumpir en sede parlamentaria, ni tampoco por qué intervino una unidad para guerras especiales. Agregó que tampoco la retirada de los efectivos fue instrucción suya, sino orden directa del ministro de Defensa.En cuanto a la orden de prohibir actividades legislativas y censura de medios, promulgada de conformidad con la ley marcial, el viceministro de Defensa explicó que tampoco la redactó él, aunque sí la revisó.