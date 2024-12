Trabajadores del Metro de Seúl desconvocan huelga tras acuerdo de última hora

Photo : YONHAP News

Los trabajadores del metro de Seúl desconvocaron la huelga prevista para el viernes 6 después de que los sindicatos alcanzaran un acuerdo de última hora con la dirección el mismo viernes de madrugada.El sindicato de trabajadores del metro de Seúl, a cargo de las líneas 1 a 8 del metro, anunció sobre las 2 am que habían llegado a un acuerdo en las negociaciones finales.El sindicato y la dirección lograron estrechar posturas tras diez horas de maratonianas negociaciones, que comenzaron a las 4 pm del jueves 5.Ambas partes acordaron un aumento salarial del 2,5% y la contratación de 630 nuevos empleados.Asimismo, otros dos sindicatos del metro también llegaron a un entente en sendas negociaciones, que culminaron a las 2:50 am y las 4:20 am, respectivamente.Gracias a los acuerdos, los trabajadores del metro cancelaron una huelga que debía comenzar el viernes.No obstante, los trabajadores afiliados al sindicato de Korea Railroad Corporation, a cargo de las líneas 1, 3 y 4 del metro en el área de la capital, siguen en huelga.