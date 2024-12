Política Presidente parlamentario insta al presidente a no visitar a la Asamblea Nacional

El presidente del Parlamento, Woo Won Shik, ha instado al presidente Yoon Suk Yeol a no visitar la Asamblea Nacional.



Así lo expresó el viernes 6, poco después de que varios medios anticiparan que el mandatario se dirigiría hacia el Parlamento.



El presidente de la cámara dijo no haber sido informado de la intención de Yoon de acudir al hemiciclo, enfatizando que ese tipo de visitas requieren de estrictas medidas de seguridad, máxime en una situación tan crítica como la actual.



En cuanto a la inquietud sobre un posible segundo decreto de ley marcial, Woo declaró tajantemente que no lo permitirá de ninguna manera, recordando que el pasado día 3 todos comprobaron que no es posible comprometer la democracia arraigada en el país ni con las armas. Agregó que si el presidente Yoon cometiera el terrible error de activar de nuevo la ley marcial, el Parlamento se encargaría de frenarla, en defensa de la democracia y del bienestar de los ciudadanos.