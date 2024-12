Asamblea alarga cierre de votación sobre destitución presidencial

Photo : KBS News

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, decidió retrasar el cierre de la votación sobre la moción de destitución contra el presidente Yoon Suk Yeol.Woo instó a los legisladores del oficialista partido del Poder del Pueblo, quienes se ausentaron masivamente de la sesión, a regresar y participar en la votación.Después de votar una ley de investigación especial sobre la primera dama Kim Keon Hee, todos los diputados del Poder del Pueblo abandonaron la sala en bloque, salvo Ahn Cheol Soo.Gracias a los diputados de Ahn, y a Kim Ye Ji y Kim Sang Wook del oficialismo, hasta las 8:30 pm 195 legisladores registraron su participación. Si el número de votos emitidos no alcanza 200, la votación será declarada por falta de quórum, y la moción de destitución será automáticamente descartada.Sin embargo, el presidente Woo optó por dejar abierta la sesión plenaria, esperando que más legisladores oficialistas regresaran para completar el proceso. Recordó que recientemente, el mundo quedó perplejo ante el decreto de una ley marcial en Corea del Sur, haciendo de un problema de tinte político una cuestión histórica y democrática que compromete a todo el país.La moción de destitución fue presentada en la Asamblea Nacional el 5 de diciembre a las 12:48 am. Los legisladores deben votar antes de las 12:48 am del día 8.