Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder de The Minjoo, el principal partido opositor, ha definido como "doble traición a la patria" la conducta mostrada por el oficialismo al anunciar que tomaría las riendas del país junto con el primer ministro.Lee enfatizó el domingo 8 que no hay ninguna ley que autorice al partido gobernante Poder del Pueblo y al premier hacerse cargo del Gobierno en una situación como la actual. Por tanto, su declaración de asumir la gestión del Estado tras la disculpa del presidente Yoon Suk Yeol por la ley marcial, va contra el orden constitucional vigente en Corea del Sur.También consideró como "altamente probable" que el primer ministro Han Duck Soo consintiera el decreto de ley marcial por parte de Yoon, y tampoco se descarta que el mandatario pueda decretarla nuevamente.En esta línea, The Minjoo anticipó que a partir del día 14 presentará una nueva moción de censura contra el presidente cada semana, hasta que vea la luz verde en el Parlamento.Por su parte Woo Won Shik, presidente de la Asamblea Nacional criticó al líder de Poder del Pueblo, Han Dong Hoon, por hablar de una "salida anticipada y ordenada" de Yoon Suk Yeol, y tildó de "inconstitucional" la decisión del partido oficialista y del primer ministro, al auto asignarse una potestad no conferida por nadie.