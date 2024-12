Policía prohíbe salir del país a exministros y al jefe del Estado Mayor del Ejército

Photo : YONHAP News

La Policía ha cursado prohibición de salir del país contra los exministros de interior y Defensa, Lee Sang Min y Kim Yong Hyun, y también contra Park An Su, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, y el excomandante de Inteligencia de Defensa Yeo In Hyeong, todos implicados en el caos generado por la ley marcial.En cuanto al presidente Yoon Suk Yeol, las autoridades policiales explicaron que no han adoptado esa medida pues aún están valorando el riesgo de fuga o de que abandone el país.Previamente, el jueves 6 la Policía solicitó una orden de registro contra el extitular de Defensa, que llevó a cabo el viernes 7, mientras sigue interrogando a integrantes de las Fuerzas Armadas y al personal de la Comisión Nacional Electoral, en cuya sede también irrumpió el Ejército en cuanto el presidente Yoon decretó la ley marcial.