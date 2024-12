Cuatro de cada diez surcoreanos ha recibido noticias manipuladas con deepfake

Photo : YONHAP News

Cuatro de cada diez surcoreanos han confirmado haber recibido noticias falsas manipuladas con deepfake, experimentando gran dificultad para discernir su veracidad.Así lo revela un sondeo de opinión realizado por el Ministerio de Ciencia y TIC entre 597 ciudadanos, un 39% de los cuales dijo haber estado expuesto a noticias alteradas con deepfake más de una vez.En tanto, un 41,9% constató la dificultad de distinguir si esas noticias son veraces o no. No obstante, al margen de haber recibido o no noticias falsas alguna vez, un 94,5% de los consultados coincidió al reconocer la gravedad de su impacto, tanto entre los particulares como en la sociedad en general.La mayoría afirmó que los deepfakes proliferan por insuficiencia de leyes y sistemas de control, y exigió reforzar las sanciones a quienes las crean y distrubuyen para evitar daños en la medida de lo posible.