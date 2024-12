Comité de Defensa Nacional interpela sobre ejecución de ley marcial

Photo : YONHAP News

El Comité de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional celebrará el martes 10 una sesión plenaria para abordar, mediante una interpelación, detalles relacionados con la ley marcial.El comité se reunirá a las 10:00 am y se enfocará prioritariamente en cuestionar cómo se llegó a valorar imponer la ley marcial, el proceso de despliegue de tropas en la Asamblea Nacional y en la oficina de la Comisión Nacional Electoral, y los planes para arrestar a figuras políticas clave.Entre los convocados figuran el jefe del Estado Mayor del Ejército, Park An Su, el director de Comando de Contrainteligencia Militar, Yeo In Hyeong, el comandante de las Fuerzas Especiales, Kwak Jong Geun, y el comandante de Defensa de la Capital, Lee Jin Woo, así como el viceministro de Defensa Nacional, Kim Seon Ho.Previamente, el Comité de Defensa Nacional llevó a cabo otras interpelaciones sobre la ley marcial los días 5 y 6 de este mes.