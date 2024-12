Photo : YONHAP News

El viceministro de Defensa y actual titular interino de la cartera Kim Seon Ho, declaró el lunes 9 ante el pleno del Comité de Legislación y Justicia de la Asamblea Nacional, que el presidente Yoon Suk Yeol sigue ostentando el mando militar, y que legalmente no puede afirmarse que esa potestad haya sido suspendida.Destacó que, en caso de grave amenaza contra la seguridad nacional provocada por un enemigo, seguirían el protocolo militar previsto, siempre bajo las instrucciones del presidente.No obstante, subrayó que no obedecerá órdenes que impliquen usar la fuerza contra la población, en alusión a la posible implementación de una "segunda ley marcial". Reafirmó que, incluso si el comandante supremo emitiera una orden de ese tipo, no la aceptaría.En respuesta a las preocupaciones planteadas por diputados de la oposición, sobre la posibilidad de llevar a cabo un ataque preventivo contra Corea del Norte y usar el conflicto como pretexto para decretar una segunda ley marcial, Kim aclaró que ese tipo de ataques solo se dan si se cumplen ciertos requisitos militares previos.Por último, afirmó que rechazará cualquier operativo basado en órdenes que no cumplan esos criterios y evitará cualquier abuso de autoridad, reafirmando su compromiso de proteger los principios militares y la seguridad nacional.