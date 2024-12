Oposición presenta segunda moción de censura contra Yoon

Photo : YONHAP News

The Minjoo, el principal partido opositor, presentó el miércoles 11 una nueva moción de censura contra el presidente Yoon Suk Yeol, la segunda después de no poder votar durante la primera por falta de quorum, el pasado 7 de diciembre.La moción acusa al mandatario de violar las leyes nacionales y la Constitución, incluidos los principios de separación de poderes y de soberanía ciudadana, con el decreto de ley marcial. Además, la formación valora acusar a Yoon de delito de traición por movilizar el Ejército para bloquear el acceso a la Asamblea Nacional y detener a legisladores no simpatizantes con él.Se prevé que el Parlamento votará la moción de censura el día 14, entre 24 y 72 horas después de ser presentada ante el pleno, tal y como establece la ley.