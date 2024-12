Fiscalía interroga a ministro de Salud y Bienestar sobre ley marcial

Photo : YONHAP News

El equipo de investigación especial de la Fiscalía ha citado el jueves 12 al ministro de Salud y Bienestar, Cho Kyu Hong, para interrogarle sobre los debates que hubo durante la reunión de Gabinete convocada antes del decreto de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol la noche del día 3. Cho fue uno de los once funcionarios que asistieron a dicha reunión, pero no acudió a la subsecuente que tuvo el fin de discutir la desactivación de la ley marcial.El 5 de diciembre, el ministro dijo, en el Parlamento, que consideraba declarar la ley marcial una acción ilegal, siendo el primer integrante del actual Gabinete en aludir a la inconstitucionalidad de lo ocurrido.Asimismo, está bajo interrogatorio fiscal el excomandante de contraespionaje Yeo In Hyeong, mientras continúa el registro de la sede del Comando de Defensa de la Capital y también el interrogatorio al exministro de Defensa Kim Yong Hyun, detenido, el miércoles 11, por sospechas de traición.