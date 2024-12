Policía fracasa en allanar Oficina Presidencial

Photo : YONHAP News

El equipo de investigación especial sobre la ley marcial de la Policía Nacional ha tratado de hacer una redada en la sede de Presidencia; sin embargo, fracasó en el intento ante el impedimento del Servicio de Seguridad Presidencial, logrando obtener solo una cantidad muy reducida de pruebas y documentos pertinentes.La operación de allanamiento fue activada por las autoridades policiales, el miércoles 11, con el objetivo de confiscar pruebas sobre el antes y después del decreto de la ley marcial en Presidencia, no solo en el despacho del mandatario Yoon Suk Yeol, sino también en la sala de reuniones del Gabinete y las oficinas del Servicio de Seguridad Presidencial. No obstante, no pudieron llevarla a cabo porque dicho lugar es una instalación de máxima seguridad militar y, por ende, su registro requiere el consentimiento de los responsables.Al respecto, la Policía anunció que, considerando el estatus extraordinario de la sede de Presidencia, no insistirá en ejecutar la orden de allanamiento, y, en lugar, solicitará a la Oficina Presidencial entregar los documentos que sean necesarios para la investigación.