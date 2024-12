La Asamblea Nacional aprueba la destitución del presidente Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

El Parlamento ha aprobado la moción de destitución del presidente de la nación, Yoon Suk Yeol.La votación en la Asamblea Nacional, realizada el 14 de diciembre, sobre la moción de censura contra el presidente Yoon Suk Yeol, fue aprobada con 204 votos a favor, 85 en contra, 3 abstenciones y 8 votos inválidos.Se trata de la tercera vez en la historia constitucional de Corea del Sur que se aprueba un proyecto de ley de destitución contra un presidente en ejercicio, después del expresidente Roh Moo Hyun en 2004 y la expresidenta Park Geun Hye en 2016.Si el Tribunal Constitucional confirma la moción aprobada por la Asamblea Nacional, el presidente Yoon se convertirá en el segundo mandatario en ser destituido de su cargo durante su mandato, después de la expresidenta Park Geun Hye.De los 204 votos a favor, se estima que 12 provinieron del partido oficialista, Poder del Pueblo, que, aunque mantuvo una postura pública de "rechazo", no pudo evitar que algunos de sus miembros apoyaran la moción, además de los 192 votos provenientes de los partidos opositores.La aprobación de esta moción se produce 11 días después de que el presidente Yoon declarara la ley marcial el pasado 3 de diciembre.En la primera votación de destitución contra el presidente, realizada el 7 de diciembre, el Partido Poder del Pueblo no participó, lo que impidió que se alcanzara el cuórum necesario. Sin embargo, en esta segunda ocasión, el partido oficialista decidió participar en la votación, aunque no logró bloquear la aprobación de la moción.