Equipo conjunto fracasa en entregar citación de interrogatorio a Yoon

Photo : YONHAP News

El equipo de investigación conjunta sobre el decreto de ley marcial -conformado por la Policía, el Ministerio de Defensa y la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios- ha tratado, el lunes 16, hacer llegar de nuevo una citación a Yoon Suk Yeol, enviándola tanto a la Oficina Presidencial en Yongsan como a la residencia del mandatario en Hannam-dong, no obstante fracasó debido al rechazó de recepción por parte del Servicio de Seguridad Presidencial.Fue la segunda citación que remitieron los agentes del equipo conjunto, después de la primera que Yoon ya había rechazado, para solicitarle que se presente la mañana del día 18, al considerarlo el cerebro de la declaración de la ley marcial, efectuada el 3 de diciembre, que definieron como un acto de traición. Explicaron que los responsables del Servicio de Seguridad Presidencial devolvieron la citación con la excusa de que, debido a que el presidente se encuentra suspendido de sus funciones, les era difícil determinar si seguía siendo su labor recibir tal tipo de documentos para hacérselos llegar al mandatario.El equipo de investigación conjunta dio a conocer que, anticipando que algo así pudiera ocurrir, también remitieron la citación a la Secretaría Presidencial mediante correo registrado prioritario, aunque todavía no se sabe si Yoon la aceptó.Las autoridades policiales informaron que transfirieron el expediente sobre el mandatario a la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios, y que toda orden judicial en su contra será solicitada mediante la misma. Agregaron que igualmente entregaron a dicha agencia los expedientes relacionados con los exministros de Defensa y del Interior, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres y el comandante de contraespionaje.Hasta la fecha, la Policía ha interrogado a siete de los once integrantes del Consejo de Ministros que asistieron a las reuniones de Gabinete pre y post ley marcial, mientras que han sido denunciados el primer ministro Han Duck Soo, que actualmente ejerce como presidente interino, el exministro de Defensa Kim Yong Hyun y el exministro del Interior Lee Sang Min.Las Fuerzas Armadas, por su parte, revelaron, con base en las investigaciones hasta ahora realizadas, que inmediatamente después de decretarse la ley marcial fueron movilizados más de 1.500 efectivos del Ejército.