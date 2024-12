Vicepremier aboga por no retrasar ejecución de políticas económico-financieras

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro de Economía, Choi Sang Mok, ha abogado por procurar que la conmoción por la ley marcial no afecte a la ejecución de las políticas económico-financieras del país.En la reunión organizada con carácter de urgencia sobre macroeconomía y asuntos financieros, el lunes 16, Choi declaró que es necesario hacer que la actual crisis sociopolítica no afecte a las políticas gubernamentales, sobre todo aquellas consideradas prioritarias cuyo objetivo es agilizar la Bolsa, mejorar el mercado nacional acorde a la entrada de los bonos de Corea en el Índice Mundial de Bonos Gubernamentales (WGBI) y modernizar el mercado tanto de capitales como de divisas.Afirmó que, desde el Gobierno, vigilarán las 24 horas el mercado financiero y cambiario para que la situación política en el país no llegue a desestabilizar la economía nacional, además de seguir esforzándose para que Corea del Sur pueda mantener un buen nivel de credibilidad internacional.En una línea similar, el Ministerio de Industria, Comercio y Energía evaluó que es aún limitado el impacto de la ley marcial sobre la economía real del país, pues no se notan síntomas de incertidumbre o inestabilidad en las exportaciones, el flujo de las inversiones extranjeras, ni en la oferta y demanda de energía.