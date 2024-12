Dimite Han Dong Hoon, líder de Poder del Pueblo

Photo : YONHAP News

El líder del oficialista Poder del Pueblo, Han Dong Hoon, ha dimitido el lunes 16, tras 146 días desde su nombramiento en el congreso nacional de dicho partido el 23 de julio.Explicó que de momento no ve otra opción que renunciar ante el colapso de la cúpula de la formación oficialista, tras la dimisión en bloque de los miembros del Consejo Supremo. Asimismo, expresó que es grande su pesar por el actual caos sociopolítico generado a partir del decreto de la ley marcial, ofreciendo sus disculpas a la población.Han agregó que si bien trató de encontrar una mejor solución que la moción de censura contra el presidente, no la hubo, y que la verdadera fuerza de la derecha surcoreana se apreció la noche del 3 de diciembre, cuando legisladores de Poder del Pueblo lograron detener la ilegítima ley marcial del presidente Yoon Suk Yeol, pese a que el mandatario es miembro del mismo partido.Concluyó que es consciente de los reproches que recibe de los electores simpatizantes del oficialismo por haber apoyado la moción de censura contra Yoon y que eso le duele profundamente; sin embargo, señaló que, aun así, no se arrepiente porque fue lo correcto y no piensa, en ningún momento, traicionar a la patria o la soberanía ciudadana.