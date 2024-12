Oposición propone crear órgano suprapartidista para estabilizar Administración nacional

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, ha anunciado, el domingo 15, en rueda de prensa, que no impulsará una moción de censura contra el primer ministro Han Duck Soo, quien actualmente ejerce como presidente en funciones, para evitar una mayor inestabilidad en la gestión del Estado.A la vez propuso la creación de un órgano consultivo suprapartidista para estabilizar la Administración nacional, con el objetivo de superar cuanto antes la actual crisis sociopolítica.Afirmó que lo importante es que los partidos se unan para solucionar los problemas existentes, sin insistir en sus propios intereses o su inclinación política, al priorizar los esfuerzos por evitar que se debilite el ritmo de recuperación económica, estabilizar los mercados y proteger debidamente a los inversores.Lee enfatizó que, tras la suspensión de funciones del presidente Yoon Suk Yeol, Poder del Pueblo no es más el oficialismo y, por ende, su razón de existencia desaparecerá si no participa en el órgano que sugiere formar.Sin embargo, Poder del Pueblo dio su negativa a la propuesta del líder opositor, recalcando que aún bajo el liderazgo del presidente en funciones, sigue siendo el partido oficialista y que The Minjoo no tiene derecho a actuar como si fuera el responsable de la Administración nacional.