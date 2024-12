Partidos se enfrentan por nombramiento de jueces constitucionales vacantes

Photo : YONHAP News

Mientras el Tribunal Constitucional acelera el proceso para revisar el juicio de destitución contra el presidente Yoon Suk Yeol, ha surgido una disputa entre los dos principales partidos políticos sobre la necesidad de nombrar nuevos jueces constitucionales.Actualmente, el Tribunal Constitucional opera con solo seis jueces en lugar de los nueve habituales, debido a vacantes no cubiertas.El partido gobernante Poder del Pueblo declaró, el martes 17, que no se deben nombrar nuevos jueces hasta que se tome una decisión final sobre el juicio. Argumentó que realizar estos nombramientos ahora sería injusto, ya que Han Duck Soo, quien actúa como presidente interino, no debería intervenir en una institución independiente como el Tribunal Constitucional.Por su parte, el principal partido opositor, The Minjoo, criticó duramente la postura de Poder del Pueblo. Afirmaron que llevar a cabo el juicio con solo seis jueces compromete la imparcialidad y eficiencia del proceso. Además, acusaron al partido gobernante de retrasar deliberadamente los nombramientos como una estrategia para ganar tiempo y proteger al presidente Yoon.