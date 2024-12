La Fiscalía arresta a altos oficiales de la ley marcial y dirige su atención al presidente

Photo : YONHAP News

La Fiscalía ha tomado la custodia de cinco miembros del mando militar encargado de la ley marcial, y ahora la investigación se centra en el presidente Yoon Suk Yeol, señalado como el "líder de la rebelión".La Oficina de Investigación Especial de la fiscalía ha solicitado al presidente Yoon que se presente antes del 21 de diciembre bajo cargos de rebelión. En una primera notificación de citación, se rechazó la comparecencia debido a la falta de un abogado defensor.Actualmente, el presidente ya tiene un equipo legal y está encabezado por Kim Hong Il, expresidente de la Comisión de Comunicaciones, quien manifestó que Yoon expresará su posición con firmeza en el tribunal.En tanto, se ha informado que la fiscalía está considerando la posibilidad de arrestar al presidente Yoon si persiste en no presentarse.Por otro lado, Park An Su, quien fue comandante de la ley marcial, ha sido arrestado bajo cargos de involucrarse en la rebelión.Hasta el momento, la fiscalía ha asegurado la custodia de cinco altos oficiales del mando del ejército de la ley marcial, incluidos Kim Yong Hyun, ex ministro de Defensa.