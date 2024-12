Oposición evaluará candidatos a magistrado constitucional aun sin participación oficialista

Photo : YONHAP News

Entre el 23 y el 24 de diciembre, en la Asamblea Nacional, serán evaluados los candidatos a los tres puestos vacantes de magistrado del Tribunal Constitucional. Las audiencias se organizarán bajo el liderazgo del principal partido opositor The Minjoo y se mantendrán aunque el oficialista Poder del Pueblo se ausente de las mismas.Las nominaciones fueron decididas, el miércoles 18, en la sesión del Comité Especial de Recomendación de Candidatos, que también fue abierta sin la participación del oficialismo por el boicot de los legisladores de Poder del Pueblo, incluido el diputado Jeong Jeom Sig, quien había sido designado como jefe de dicho comité y que por ende fue reemplazado de forma provisional por Park Jie Won de The Minjoo.En la misma sesión fueron igualmente aprobadas las fechas para las audiencias de evaluación de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, programadas para los días 23 y 24.Los opositores anticiparon que procederán a evaluar a los candidatos aun sin la presencia de los legisladores oficialistas y a votar las nominaciones en el Pleno parlamentario el 27 de diciembre, porque urge ocupar los nueve puestos de magistrado constitucional para no dilatar más el proceso sobre la destitución presidencial.