El comité especial de investigación parlamentaria sobre ley marcial operará desde enero

Photo : YONHAP News

El presidente de la Asamblea Nacional Woo Won Shik, quien propuso activar un comité especial de investigación parlamentaria sobre el decreto de la ley marcial, ha pedido, el jueves 19, al partido oficialista y a la oposición presentar una lista con los nombres de los legisladores que recomiendan para integrar dicho órgano.La solicitud sintoniza con la conclusión a la que llegó la cámara legislativa de ultimar la configuración del comité especial para el día 20 y aprobar su operativa en la sesión plenaria del 27 de diciembre, para finalmente activar una investigación parlamentaria sobre la ley marcial a comienzos de enero.De momento, se estima que el comité especial contara con unos veinte miembros y lo encabezará el legislador Ahn Gyu Baek del principal opositor The Minjoo.Según el Estatuto de la Asamblea Nacional, iniciar una investigación parlamentaria es posible con el consentimiento de una cuarta parte de los diputados en activo, lo que implica que no será necesario que Poder del Pueblo participe si no lo desea o la considera irrelevante dado que tan solo The Minjoo ocupa 170 de los 300 escaños del hemiciclo.