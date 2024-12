Ingreso per cápita de surcoreanos se multiplica por 540 en siete décadas

Photo : Getty Images Bank

Durante las últimas siete décadas el ingreso per cápita de los surcoreanos ha aumentado 540 veces, de rondar los 67 dólares en 1953 a alcanzar 36.194 dólares en 2023, registrando incrementos anuales medios de un 9,4%.La ampliación de la renta per cápita coincidió con el crecimiento del producto interior bruto nominal, que en ese mismo periodo pasó de 47.700 millones a 2.401 billones de wones, y también con el aumento del ingreso bruto disponible per cápita que disfrutó de una subida anual promedio del 8% desde 1975, año en que se situaba apenas en 482 dólares, hasta llegar a 19.498 dólares en 2023.Sin embargo y pese a la significativa mejora del poder adquisitivo de los surcoreanos, la proporción del ingreso disponible dentro de la renta total per cápita está en su nivel mas bajo, en el 53,9%.