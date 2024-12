Pinkfong Baby Shark recibe tres nominaciones en los Premios Internacionales Emmy

Photo : YONHAP News

La película y la serie de TV "Pinkfong Baby Shark" han sido nominadas en tres categorías de los Premios Internacionales Emmy.La compañía The Pinkfong Company anunció, el viernes 20, que tanto la película como la serie de televisión "Pinkfong Baby Shark" fueron seleccionadas en las categorías de Mejor Actor de Voz, Mejor Canción Original y Mejor Música (Mezcla de Sonido y Edición) en los Premios Internacionales Emmy, en la sección Children & Family Award.En detalle, la actriz Kimiko Glenn fue nominada a Mejor Actor de Voz por su interpretación del personaje Baby Shark en la serie de TV y la película. La canción "Keep Swimmin’ Through", con la participación del grupo ENHYPEN, fue nominada a Mejor Canción Original, y "Baby Shark: The Movie" recibió una nominación a Mejor Música.Este reconocimiento es un logro significativo, ya que es el mayor número de nominaciones obtenidas por una animación coreana en la historia de los Premios Internacionales Emmy.Los Premios Internacionales Emmy son organizados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos (NATAS) y se consideran uno de los galardones más prestigiosos de la industria televisiva. La categoría Children & Family Award fue introducida en 2022.