Oposición supera a oficialismo por la mayor diferencia desde la investidura de Yoon

Según una reciente encuesta de Gallup Korea, publicada el viernes 20, el apoyo al principal partido de la oposición The Minjoo ha superado al del partido gobernante Poder del Pueblo por la mayor diferencia desde el inicio del Gobierno de Yoon Suk Yeol.El estudio, realizado entre el 17 y 19 de diciembre a 1.000 votantes mayores de 18 años a nivel nacional, reveló que el apoyo al oficialismo es del 24%, igual que la semana pasada, mientras que el apoyo a The Minjoo ha aumentado 8 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 48%.En tanto, Partido Reconstrucción Corea obtuvo un 4%, Partido Nueva Reforma un 2%, y otros partidos un 1%. El porcentaje de votantes sin afiliación política fue del 21%.En cuanto a la pregunta sobre quién sería el mejor candidato presidencial en el futuro, el líder de The Minjoo, Lee Jae Myung, recibió un 37%, mientras que Han Dong Hoon, exlíder de Poder del Pueblo, y el alcalde de Daegu, Hong Joon Pyo, obtuvieron cada uno un 5%.La encuesta se llevó a cabo mediante entrevistas telefónicas de forma aleatoria, con una tasa de respuesta del 15,5%.