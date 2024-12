Oficialismo, oposición y Ejecutivo activan consultas sobre normalización de gestión de Estado

Photo : YONHAP News

Un órgano consultivo integrado por el partido oficialista Poder del Pueblo, la Oposición y el Ejecutivo empezará a operar, el día 26, para estabilizar la situación política en el país y normalizar la administración del Estado, tras el fallido intento del presidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial.La formación del órgano obedece el acuerdo al que llegaron, el lunes 23, el líder interino de Poder del Pueblo, Kweon Seong Dong, y el jefe parlamentario del principal partido opositor The Minjoo, Park Chan Dae, en una sesión moderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik. A la primera reunión del órgano consultivo del 26 de diciembre acudirán los líderes de ambos partidos, el presidente parlamentario y, en representación del Gobierno, el primer ministro Han Duck Soo, quien ejerce actualmente como presidente interino.Sin embargo, el oficialismo y la oposición no pudieron acercar posturas sobre la opción de impulsar una moción de censura contra el premier, tras la presión de The Minjoo a Poder del Pueblo para que la aceptase, advirtiendo de que procederá a ello si no promulgan, para el martes 24, las leyes para designar un fiscal independiente para investigar tanto el antes y después de la ley marcial, como las sospechas de corrupción en torno a la primera dama. Poder del Pueblo, por su parte, criticó al partido opositor por casi tomar como "rehén" al primer ministro para salirse con la suya, con la mayoría que ejerce en la cámara legislativa.