NYT: Corea del Norte propuso primero el despliegue de sus tropas a Rusia

Photo : KBS News

The New York Times ha informado, el lunes 23, que el despliegue de más de 10.000 soldados norcoreanos en Rusia fue una iniciativa propuesta por Corea del Norte y rápidamente aceptada por el presidente ruso Vladímir Putin.Según funcionarios de inteligencia estadounidenses citados por el periódico, las tropas norcoreanas están participando en combates en el frente de Kursk, en Rusia. Además, de conformidad con fuentes ucranianas, se ha reportado la muerte de al menos 200 soldados norcoreanos, mientras que el número de heridos supera ligeramente esa cifra.El medio también destacó que las unidades norcoreanas no están completamente integradas en las fuerzas rusas y operan de manera independiente, lo que podría estar incrementando los riesgos de bajas.No obstante, se señaló que los soldados norcoreanos reciben un tratamiento médico relativamente mejor que sus homólogos rusos, ya que, cuando resultan heridos, son trasladados directamente a grandes hospitales en Kursk, en lugar de ser atendidos en hospitales más pequeños cercanos al frente de batalla.