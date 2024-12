Yoon rechaza citación de CIO

Photo : YONHAP News

Mientras la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO, según su acrónimo en inglés), notificó al presidente Yoon Suk Yeol que debe comparecer el 25 de diciembre, el equipo legal del mandatario ha informado, el día 24, que no aceptará la citación para el interrogatorio programado.Según su abogado, el presidente priorizará responder al proceso de juicio político en el Tribunal Constitucional, donde explicará la legitimidad de la proclamación de la ley marcial, en lugar de atender la investigación.La CIO había solicitado al presidente presentarse el día de Navidad, a las 10:00 a.m., en su sede de Gwacheon, para ser interrogado como sospechoso por cargos de traición a la nación y abuso de poder.A pesar de la notificación, la negativa del equipo presidencial, junto con el rechazo continuo a recibir la orden oficial de comparecencia, hace poco probable que el interrogatorio tenga lugar el 25 de diciembre.Por el momento, la CIO esperará hasta la fecha indicada para que el presidente comparezca voluntariamente. Si no se presenta, decidirá si emite una tercera citación o solicita una orden de arresto para garantizar su cooperación.